

未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス



未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス 未使用級✨レア ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ アンフィニ 長財布 オニキス

ご覧いただきありがとうございます‪‪！⭐️LOUISVUITTON多数出品中⭐️合わせてご覧ください(*^^*)✨コメントなしで購入OKです！✨早い者勝ちとなります！✨真贋鑑定済みの正規品です！【商品説明】◆ブランド：LouisVuitton ルイヴィトン◆商品名：ポルトフォイユブラザアンフィニ オニキス 長財布 ◆付属品：無し◆シリアルナンバー：MB1167◆状態：使用感少なく、全体的に目立った傷や汚れのないとても綺麗な状態です！その他、通常使用については問題ない状態です。◆大きさ：縦10cm、横19cm、マチ1.5㎝◆仕様：お札入れ×2/カード入れ×17/小銭入れ×1、フリーポケット×2◆カラー：オニキス ブラック 黒【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※尚、こちらの商品はブランドショップ専門店にて購入しております。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。