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【美品】ポールスミスコレクション ネクタイ ブルー ハート型ドット
商品番号 E26985829188
商品名

【美品】ポールスミスコレクション ネクタイ ブルー ハート型ドット
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは値引き不可につき、提示価格にてご検討ください。剣先幅8cm全長148cm数回着用しました。ペットなし喫煙者なし
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