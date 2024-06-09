NIKEジョーダンTシャツUSA製

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10年前に古着屋で購入しました。NIKEジョーダンアメリカ製Tシャツです。年式は不明ですし、全体的に状態が悪いので、写真でご確認お願い致します。サイズの方は写真でご確認お願い致します。答えられる範囲ですが、質問をお受けします。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。