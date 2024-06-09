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NIKEジョーダンTシャツUSA製
商品番号 D25861264549
商品名

NIKEジョーダンTシャツUSA製
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年前に古着屋で購入しました。NIKEジョーダンアメリカ製Tシャツです。年式は不明ですし、全体的に状態が悪いので、写真でご確認お願い致します。サイズの方は写真でご確認お願い致します。答えられる範囲ですが、質問をお受けします。中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。
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