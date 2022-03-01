店頭完売☆新品☆箱付 ヴィヴィアンウエストウッド 上質馬革使用 折り財布 赤

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購入前にプロフ必読願いますヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwood折り財布vi56③新品正規品になります（専用箱付）●発行元 スタイル●サイズ 12cm×10cm●カラー レッド●素材 牛革×馬革●仕様 小銭入れ1、札入れ2、カードケース入れ他7ヴィヴィアンウエストウッドは、王冠と地球をモチーフにしたオーブのロゴで有名なイギリスのファッションブランドです。ここにいたるまで、SMの要素を採り入れた前衛的なパンクのスタイル、海賊ファッション、魔女ファッションなど、反逆的なファッションを展開。その後19世紀以前のヨーロッパの衣装からインスパイアされた、エレガントな路線に変え、反逆と同居するアヴァンギャルドなデザインとなりました。日本でもショップを進出し確実にファンを増やし続けており、今後も動向が見逃せないブランドです。※新品未使用品ですが一か所入荷時から生じていた小キズがあります（現品撮影しています。画像がお届けする実物商品になります）使ううちにいずれついてしまうものと考えられる方は検討下さい当方の出品物はすべて正規ルートで仕入れた正真正銘正規品になります。万が一正規品でなかった場合は全額返金しますのでご安心ください※プロフにもありますが依頼されての値引きには応じておりません。申し訳ありませんが値引きコメントはスルーさせていただきます