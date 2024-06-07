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商品詳細
●オロビアンコのベルトです。柄がありとてもオシャレです。●数年前に大丸で購入しました。●大きく目立った傷や汚れ等はありませんので状態は良い方かと思われます。●使用回数は2回ほどです。使用に伴う多少の傷や曲がり、シワなどがありますが、使用時はあまり目立たないと思われます。(個人の意見のため、写真でご確認ください)【サイズ】全長:105cm最大穴まで:90cm最小穴まで:80cmレザー幅:4cm▲▲▲ 必 読 ▲▲▲●こちらは中古品です！ご了承頂ける方のみでお願いしますm(__)m●自宅保管しております。●神経質な方は、購入をご遠慮ください。#オロビアンコ#メンズベルト#Orobianco#本革ベルト素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/flight307928.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly535584.html
http://narcologia.ru/goods/slide105887.html
【最終値下げ】●オロビアンコ●メンズベルト●Orobianco●本革ベルト●柄有
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