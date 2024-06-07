90’s vintage US製 firehouse ファイアーハウスTシャツ

★注意事項★ご覧いただきありがとうございます。トラブルをさけるため必ず購入前にプロフ確認と商品説明の確認よろしくお願いします。★item★表記サイズ:Lカラー:タイダイ柄ボディ:旧ヘインズ年代:90'sコピーライト5枚目参照★size★平置き採寸着丈：約64cm～約64.5cm身幅：約53cm★Condition★USEDビンテージ古着にご理解のある方購入よろしくお願いします。①タイダイ柄なので目立ちはしませんが、若干のシミあり。背中の丈部分8枚目参照②右腕の袖部分にシミあり。9枚目参照その他質問などございましたら必ず購入前にコメントください。購入後/お支払い後にはお答えと対応はできませんのでよろしくお願いいたします。



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