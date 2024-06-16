【人気】LOUIS VUITTON サンチュールベルト ダミエ

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⭐️コメント無し即購入OK⭐️値下げ交渉もお気軽にお声掛けください＼商品詳細／▫️ブランド：LOUISVUITTONルイヴィトン▫️デザイン：ベルト▫️サイズ：全長97cm幅2.7cmウエストサイズ約80cm〜90cm多少の誤差が生じる場合があります。▫️付属品:なし▫️シリアル：LB1003▪️状態詳細は写真にてご確認下さい。使用感はございますが、大きなダメージはなくまだまだお使いいただけます♪表面は綺麗です中古品とご理解の上、ご購入お願い致します。▪️当方、古物商免許を所持し、古物商免許を所持する方しか契約のできない国内古物オークション最大手のオークネット様やその他の国内古物オークション様より購入をしており、当社やその会社毎の鑑定基準をクリアした正規品のみを出品しております。▪️他サイトにも出品おり、突然の削除があります。気になるものはお早めにご連絡ください！▪️中古品ですので写真に写りこまない小さな傷、汚れ等がある場合がございます。中古品への理解がない方はご購入を控えて頂くようお願い致します。▪️他にもいろんなブランド品を出品しています。お時間ございましたらぜひご覧くださいませ。お気軽にコメントお待ちしております♪➡️#Ranaの商品➡️#Ranaのブランドバッグ#ブランド#ブランドバッグ#プレゼント#ルイヴィトン#ヴィトン#ベルト#LOUISVUITTON