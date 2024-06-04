ヒステリックグラマー【XXX】ESSENCE RARE Tシャツ×2 XL

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この度は私のページまでたどり着いて頂き、まことにありがとうございます。お得なフォロワー割引もご利用下さい♪✅商品名、商品情報ヒステリックグラマー Tシャツブラック×ホワイト 2枚おまとめです。✅サイズ詳細平置き採寸（単位：cm）身幅57肩幅50着丈692枚ともにXLです。☘️価格1着 15,400円出品価格は2着おまとめ価格です❤️バラ売りコメントはご遠慮ください。※多少の色写り違い、採寸誤差は、ご容赦下さい。✅状態元々ヒステリック特有の古着感はありますが、目立つ汚れ、不潔な汚れはございません。こちらの商品は【2】ランクです。【新】新品または新品同様に近いもの。【1】目立つ傷や大きな汚れはないもの。【2】使用感や部分的にやや傷や汚れがあるが、着用には問題がないもの。普段古着を買う方なら気にならない程度。【3】使用感や傷、汚れがあるもの。古着慣れしている方におすすめ。【4】大きな傷や汚れが見られるもの。古着上級者さんや、気にならない方、リメイクに使われる方におすすめ。【R】デッドストックor激レア。★状態について★未使用品においては使用感はありません。特に目立った傷や汚れのないお品物です。古着usedなので、多少の使用感はございますが、普段古着を切られる方でしたら、まだまだお使い頂ける一枚かと思います。✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入当日、翌日発送に心掛けております。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・気持ちの良いお取引き、コメントに心掛けます。