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- 【激レア】ディズニー Tシャツ トイストーリー ビッグデザイン 90s
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商品詳細
☆御観覧頂き、誠に有難う御座います☆ 【フォロー割引中】・フォローして頂いている方は 500円 割引致します♪「フォロー中です」コメント欄にコメントして頂いた方に 500円 割引致します^_^ 【まとめ買い割引中】 更に！・1度に2点以上購入して頂いた方は更に！500円 割引致します！・まとめ買いして頂ける方はコメント欄に記入をお願い致します♪ヴィンテージ古着を主に出品しております☆#古着SHOP【RN】その他アイテムも宜しければご覧ください^_^----------------------------------------------------【商品名】ディズニートイストーリーTシャツ【ポイント】魅力的なポイントは人気の胸のビッグデザインです☆グレーのカラーも魅力的です☆バズライトイヤー☆ウッディ☆90s☆Tシャツの軽くて動きやすい着心地の良さも魅力的です！【状態】古着です状態も良く、これからもたくさんお使い頂けますカラーも柄も良く、使いやすいアイテムです！古着好き、Tシャツ好きにぜひ着て頂きたいです！レディースの方も可愛く着れます！-----------------------------------------------【サイズ】メンズLサイズ【カラー】グレー【着丈】76㎝【肩幅】52㎝【身幅】60㎝【袖丈】22㎝【発送】購入後1〜3日で発送致します☆他のTシャツもよかったらご覧下さい☆⬇⬇⬇⬇⬇⬇#古着SHOP【RN】_Tシャツ#古着#ビンテージ#90s#古着男子#古着女子
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ディズニー Tシャツ トイストーリー ビッグデザイン 90s
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