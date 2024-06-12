希少★遊戯王　ヴィンテージ　Tシャツ　プリント

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海外ヴィンテージ遊戯王のレアTシャツです。サイズは採寸にてご確認ください。カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏●状態シミがございます。最後の画像にてご確認ください。他大きな汚れやダメージなどは見当たりません。(古着ですので記載の無い多少の汚れ、使用感などある場合がありますのでご了承ください。)●サイズ平置き採寸です。着丈60肩幅41身幅45袖丈18多少の誤差はあると思いますご了承ください。●その他ヴィンテージ好きの方、よろしくお願いいたします。古着にご理解のある方よろしくお願いいたします。古着のため、多少の使用感、細かな汚れがあることをご了承の上、ご購入よろしくお願いします。●送料込み●おまとめ買いご相談ください。●お値下げいたします！コメントお願いします！#古着勉強中