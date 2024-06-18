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黒羽CROWクロウCB ロングウォレット　手縫いバイカーウォレット
商品番号 O78969365837
商品名

黒羽CROWクロウCB ロングウォレット　手縫いバイカーウォレット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒羽　クロウ　CBロングウォレット品番はCB色はダークブラウンサイズ約17.5㎝×9㎝、厚み2.5㎝手縫い札入れ2箇所　折り畳まないで入ります蓋側　札入、領収書入れ1箇所フラップ付き小銭入れカード入れ1箇所CBは余分なものを一切そぎ落とし、日本のお札を折り畳まずに収納できる最低限のサイズを計算し設計した、ミニマルなデザインとコンパクトさが魅力のロングウォレットです。新品を購入し、2回ほど使用しました。シワがところどころにあります。擦り傷、シビ割れ、ステッチのほつれなどありません。
http://narcologia.ru/goods/perpetual466246.html
http://narcologia.ru/goods/pompous665623.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture931941.html
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