黒羽CROWクロウCB ロングウォレット　手縫いバイカーウォレット

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黒羽 クロウ CBロングウォレット品番はCB色はダークブラウンサイズ約17.5㎝×9㎝、厚み2.5㎝手縫い札入れ2箇所 折り畳まないで入ります蓋側 札入、領収書入れ1箇所フラップ付き小銭入れカード入れ1箇所CBは余分なものを一切そぎ落とし、日本のお札を折り畳まずに収納できる最低限のサイズを計算し設計した、ミニマルなデザインとコンパクトさが魅力のロングウォレットです。新品を購入し、2回ほど使用しました。シワがところどころにあります。擦り傷、シビ割れ、ステッチのほつれなどありません。