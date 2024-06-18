ナイキ エアジョーダン1 ミッド ライトアイアン　オレ

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商品詳細
ナイキエアジョーダン1ミッドNIKE#NIKE#ナイキエアジョーダン1ミッドメインカラー···ホワイトメインカラー···ホワイト、グレースニーカー型···ミッドカット(Mid)多少汚れありますがまだまだ履けると思います。箱などありません。現品のみです。ウィメンズの29センチです。写真のGショックも付けます！
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