ワコマリア バケットハット 本革 希少 未使用

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WACKOMARIA（ワコマリア）BUCKETHAT(TYPE-1)(21FW-WMA-HA01)です。【ブランド】WACKOMARIAWACKOMARIAワコマリア【商品名】レザースエードバケットハットアニマル ヒョウ柄21AW【サイズ】XL（60）【カラー】ブラウン【素材】本革（牛革）【備考】レザーを使用した贅沢なバケットハットタグ付きこれからの季節にいかがですか？【状態】未使用、新品汚れ破れ、ほつれ、色褪せ等はありません。送料を低減させるために、極力小さくし配送させて頂きます。ですので、多少の折りジワ等ご理解下さいませ。正規取扱店である岐阜のMPにて購入しております。100%正規品であります。※1度、人が購入した物となりますので完璧を求める方や神経質な方の購入はご遠慮ください。※自宅保管と古着にご理解頂ける方のみお願いいたします。※すり替え防止のため、返品等は受けておりせん。ご了承ください。お値下げは、即決の場合、多少のお値下げは致しております。ただ、大幅値下げは致しかねます。コメント、質問よりお気軽にお問い合わせ下さい。宜しくお願い致します。素材···本革