コムドットゆうた 着用 NFL ナイロンジャケット プロライン ブルゾン L ...

\"#まことVTG：出品中商品一覧です。■商品説明コムドットゆうたさんが私物で着用しているNFLAthleticProLinebyAPEXONEのナイロンブルゾン、ジャケットです。サイズはオーバーサイズのLサイズ。ゆったりと着用いただけます。カラーはブルーblue、ブラックblack、ホワイトwhiteです。#NFL#cowboys#コムドットゆうた#コムドット■ブランドproline■カラー青黒白■デザインAPEX フード付きジップアップブルゾン■詳細サイズ表記：L着丈：73身幅：70袖丈：ラグラン肩幅：ラグラン■状態ランク【B】やや傷や汚れあり（小傷や汚れあるが、まだまだ着れるもの。古着慣れしている方だったら気にならない程度）■状態詳細左袖・左腹部にピンホールあり。■発送送料無料。佐川急便での発送です。丁寧な梱包を心がけています。管理番号:1921230290s80s古着ヴィンテージビンテージゆるだぼ古着女子オーバーサイズ古着屋\"



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