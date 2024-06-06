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- コムドットゆうた 着用 NFL ナイロンジャケット プロライン ブルゾン L
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商品詳細
\"#まことVTG：出品中商品一覧です。■商品説明コムドットゆうたさんが私物で着用しているNFLAthleticProLinebyAPEXONEのナイロンブルゾン、ジャケットです。サイズはオーバーサイズのLサイズ。ゆったりと着用いただけます。カラーはブルーblue、ブラックblack、ホワイトwhiteです。#NFL#cowboys#コムドットゆうた#コムドット■ブランドproline■カラー青黒白■デザインAPEX フード付きジップアップブルゾン■詳細サイズ表記：L着丈：73身幅：70袖丈：ラグラン肩幅：ラグラン■状態ランク【B】やや傷や汚れあり（小傷や汚れあるが、まだまだ着れるもの。古着慣れしている方だったら気にならない程度）■状態詳細左袖・左腹部にピンホールあり。■発送送料無料。佐川急便での発送です。丁寧な梱包を心がけています。管理番号:1921230290s80s古着ヴィンテージビンテージゆるだぼ古着女子オーバーサイズ古着屋\"
http://narcologia.ru/goods/shuttle402925.html
http://narcologia.ru/goods/perforce898065.html
http://narcologia.ru/goods/kindness254705.html
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