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美品LQQKSTUDIO/Corduroy 6-Panel Cap
商品番号 S65884818785
商品名

美品LQQKSTUDIO/Corduroy 6-Panel Cap
ブランド名 ワンエルディーケー
特別価格 税込 2,371 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回のみの着用の大変綺麗な状態です。sizeFREEcolorBURGUNDYSUPREMEのスタッフやICNYのデザイナー、インターネットラジオKnowWaveのメンバーといった、様々な肩書を持ったメンバーで構成されているNYを拠点に活動するコレクティブ\"LQQKSTUDIO(ルックスタジオ)\"少し光沢のあるコーデュロイ地にLQQKロゴを全面にデザインし、バイザー裏にもLQQKの文字を刺繍した存在感ある6パネルキャップです。※あくまで中古品のためご了承の上ご購入お願いいたします。ペットなし、喫煙者なし。暗所にての自宅保存。#lqqkstudio#LQQKSTUDIO#ルックスタジオ#supreme#SUPREME#シュプリーム#street
http://narcologia.ru/goods/conception105657.html
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