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新品　アルテミスクラシック　テキスタイル　クロー　ペンダント　トップ
商品番号 B60987723808
商品名

新品　アルテミスクラシック　テキスタイル　クロー　ペンダント　トップ
ブランド名 アルテミスクラシック
特別価格 税込 5,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】ArtemisClassic（アルテミスクラシック）の、牙や爪をイメージしたテキスタイルクローペンダント。上品なホワイトレジンコーティングを施したペイズリー柄のパーツに、デザイン全体を引き締めるシャープで艶やかなブラッククロー。白と黒のコントラストが美しいネックレスです。定価13,200円（税込み）【状態】新品未使用のため、大きな傷や汚れは見当たりません。ただし自宅保管ですので、ごくごくわずかな傷やくすみまで気になるような神経質な方は購入を控えてください。【素材】Silver925（バチカン裏に925刻印あり）真鍮（ブラッククロー部分）【サイズ】トップ　　　　約4.4cm×1.0cmバチカンの穴　約0.8×0.5cm【付属品】AC純正　ボックス【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】0052000080ペンダントメンズレディース古着WSS
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