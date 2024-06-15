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80s USA製 雰囲気系 カーハート デトロイトジャケット 野村訓一着用
商品番号 P98007686673
商品名

80s USA製 雰囲気系 カーハート デトロイトジャケット 野村訓一着用
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 10,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

80年代アメリカ製カーハートのデトロイトジャケットになります。カラーはサンドベージュ系で、野村訓一さんが着用されていたカラーと似たお色になります。サイズもLサイズで需要の多いところかと。生地に関して、一般的なダック地と異なり柔らかい素材のため、大きめに来た際にも方が落ちて良いシルエットになります。全体的に汚れがありますが、致命的なダメージ等なく問題なく着用できます。状態考慮でお安めに設定しておりますので、是非宜しくお願いします。肩幅52cm身幅65cm着丈64cm袖丈60cm
http://narcologia.ru/goods/freshman414956.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit963786.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation193524.html

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