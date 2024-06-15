80s USA製 雰囲気系 カーハート デトロイトジャケット 野村訓一着用 ...

80年代アメリカ製カーハートのデトロイトジャケットになります。カラーはサンドベージュ系で、野村訓一さんが着用されていたカラーと似たお色になります。サイズもLサイズで需要の多いところかと。生地に関して、一般的なダック地と異なり柔らかい素材のため、大きめに来た際にも方が落ちて良いシルエットになります。全体的に汚れがありますが、致命的なダメージ等なく問題なく着用できます。状態考慮でお安めに設定しておりますので、是非宜しくお願いします。肩幅52cm身幅65cm着丈64cm袖丈60cm



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