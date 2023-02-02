DICKIES TRIPSTAR INC Wool tweed

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商品詳細
初期の頃のウールツイード素材のブラウン Mサイズセットアップになります。身長175で細すぎず大き過ぎない丁度良いサイズ感でした。size:Mcolor:茶material:ウール------コンディション：綺麗ダメージ:------古着の商品になりますので、状態に神経質なお客座に関しましては、ご利用をご遠慮願います様お願い致します。撮影時の光の環境やご使用のモニターによって実際の色と多少異なる場合がございます。ご不明な点は必ずご入札前にご質問下さい。------oldオールドeddiebauerエディーバウアーリバースウィーブreverseweaveUSARMYUSNAVY軍物ミリタリーcolumbiaコロンビアlevi'sリーバイスwoolrichウールリッチl.l.beanllbeanエルエルビーンoldgapoldgapオールドギャップj.crewジェイクルーcabelasカベラスORVISオービスpatagonia#パタゴニアSupremeシュプリームgore-texゴアテックスアメリカ古着US古着madeinUSAアメリカ製 ヴィンテージヴィンテージMIXビンテージ古着レトロvintageusedretloアンティーク古着コーデ60s70s80s90s
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