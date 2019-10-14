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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます。bittersにて購入。新品となります。G\u0026FCo.-HORSERING_18GOLDCOATINGsize11号素材18GOLDCOATING古い時代のバングルからインスピレーション。指輪として再構築。すでに完売している商品となります。この機会に是非ご検討ください。ホースリングインディアンビンテージヴィンテージg\u0026fグラッドハンドGLADHANDgladhandビターストアおしんしんの部屋トロフィークロージングワコマリアwackomariaclinchクリンチブラス東京ベラフォンテ馬蹄
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新品 完売 G\u0026F Co. HORSE RING 18 GOLD COATING - リング
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新品 完売 G\u0026F Co. HORSE RING 18 GOLD COATING - リング
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