極美品 完売品 ポーター カレント パスケース 定期入れ 吉田カバン ブラック

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商品詳細
PORTERのCURRENTPASSCASEです。●状態数回使用の後保管しており、極美品となります。●サイズ縦約10cm、横約7cm●仕様外側：クリアポケット×1内側：カードポケット×3、クリアポケット×1●カラーブラック●柄・デザイン刻印ロゴプレート●素材表:牛本革裏:ナイロンジャガード(アクリルコーティング)●付属品なし●商品説明(公式より)しなやかな風合いのエンボス加工を施した牛革を使用し、ベーシックで実用性の高いアイテムを揃えた人気の「PORTERCURRENT（ポーターカレント）」シリーズです。牛革の表面に凪のように穏やかな波を連想させる型押しを施し、上品で落ち着いた雰囲気に仕上げました。非常に繊細な紋様が潰れることなく綺麗に表れ、仕上がりの美しさが際立つアイテムが揃っています。控え目でありながら品のあるPORTERロゴのオリジナル刻印プレートや、内装のジャカード織りのオリジナル生地など随所にこだわりが詰まった仕様です。落ち着いた雰囲気とシンプルなルックスで、性別や年齢を問わず幅広い方にお使いいただけます。素材···本革
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