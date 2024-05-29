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極美品 完売品 ポーター カレント パスケース 定期入れ 吉田カバン ブラック
商品番号 D90088326316
商品名

極美品 完売品 ポーター カレント パスケース 定期入れ 吉田カバン ブラック
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTERのCURRENTPASSCASEです。●状態数回使用の後保管しており、極美品となります。●サイズ縦約10cm、横約7cm●仕様外側：クリアポケット×1内側：カードポケット×3、クリアポケット×1●カラーブラック●柄・デザイン刻印ロゴプレート●素材表:牛本革裏:ナイロンジャガード(アクリルコーティング)●付属品なし●商品説明(公式より)しなやかな風合いのエンボス加工を施した牛革を使用し、ベーシックで実用性の高いアイテムを揃えた人気の「PORTERCURRENT（ポーターカレント）」シリーズです。牛革の表面に凪のように穏やかな波を連想させる型押しを施し、上品で落ち着いた雰囲気に仕上げました。非常に繊細な紋様が潰れることなく綺麗に表れ、仕上がりの美しさが際立つアイテムが揃っています。控え目でありながら品のあるPORTERロゴのオリジナル刻印プレートや、内装のジャカード織りのオリジナル生地など随所にこだわりが詰まった仕様です。落ち着いた雰囲気とシンプルなルックスで、性別や年齢を問わず幅広い方にお使いいただけます。素材···本革
http://narcologia.ru/goods/insignificant264582.html
http://narcologia.ru/goods/moisture938669.html
http://narcologia.ru/goods/septet995919.html
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