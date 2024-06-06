GARNIガルニ/Stamp Hair Comb/ホワイト/ブレスレット/メンズ ...

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商品詳細
ブランド/GARNIガルニsize/フリー素材/ゴム\u0026プラスチックカラー/ホワイト状態/試着のみの商品です。ガルニのマーク部分はデザインによるダメージです。商品説明/非常に珍しいホワイトカラーのDCStampHairCombになります。ヘアゴムですがブレスとして使用するタイプです。付属品/箱付き☆その他☆現在、商品多数出品中です。是非その他の商品もご覧下さい。カラー···ホワイト
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