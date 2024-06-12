アルセウスVsr 美品（スタンドケース付き）

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〈商品内容〉アルセウスVsr、スタンドケース付きです。状態…トラブル防止の為目立った傷や汚れなしにしておりますが綺麗ではないかと思っています。(素人判断ですので、詳細は写真でご確認お願いします)一応プレイ用でお考え頂きたいと思います。 又、気になる箇所有りましたら写真追加は可能です。値下げ不可です。 発送の際は濡れ折れ防止をし、発送致します。※過度に状態を気にする方や、完備品をご購入希望の方はご遠慮ください。 また、すり替えやトラブル防止の観点から返品やキャンセルは出来ませんので事前にご了承ください。シリーズ···ポケットモンスターボックスパックシングル···シングルレアリティ···SR種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR