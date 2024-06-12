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ポケモンカード151 20パック
商品番号 J13173284206
商品名

ポケモンカード151 20パック
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151×20パック家電量販店にて10パックずつ購入したものになります。封入率はBOXと異なります。あらかじめご了承ください。20パックの販売です。送料の関係で箱は付きません。送料負担頂けるならペリペリはありませんがお付けします。レシートは購入店舗の部分を塗り潰して良いならお付けします。事前にご連絡ください。開封内容での評価はご遠慮ください。ボックスパックシングル···シングルボックスパックシングル···パック
http://narcologia.ru/goods/assessor344403.html
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