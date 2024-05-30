【新品未使用】カステルバジャック トラベルケース ラウンドファスナー 長財布

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●商品説明、パッケージ内容カステルバジャックトラベルケースラウンドファスナー長財布27606レザーホワイト新品・未使用CASTELBAJACトラベルウォレットラージウォレットスマートフォンまで収納できるデカ財布で、財布とクラッチバッグの中間的な存在として使用していただけます。スマートフォン用ポケットには磁気シールドがつけられており、スマートフォンからの磁気を弱める効果があります。●品番、シリーズ27606●付属品本体箱タグケアカード、説明書●状態、ダメージ未使用品となりますので特に気になる箇所はございませんが、保管に伴う僅かなスレなどある場合がございます。予めご了承くださいませ。特筆すべきダメージはありません。※詳細は写真でご確認し、ご納得のうえご購入ください。●カラー、柄ホワイト※撮影方法やモニターの特性により、色/素材感が実物と異なって見える場合があります。●サイズW20×H10×4cm●発送方法・クロネコ便による匿名配送です。・宅急便コンパクトでの発送となります。※コメントせず即購入されても全然大丈夫です。やりとり面倒な方も歓迎です。※全て送料込みの価格です。ご不明点等ございましたらコメントください。値下げ交渉ある場合は金額をご掲示下さい。よろしくお願い致します。