【新品】サドルレザー ヌメ革 財布 コンチョ ２つ折り財布　ブラック

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植物から抽出した渋成分（タンニン）のみで鞣した本格レザーです。丁寧に時間をかけて染め上げられたカラーが使い込む程に色艶を増し経年（エイジング）と共に自分だけの味が出てきます。YKKファスナーを使用⭐️ファスナーが早く使えなくなってしまう心配がありません。カラー：ブラック素材：本牛革サイズ：横11.5cm縦10cm厚さ3.0cm●必ずご確認下さい。・革のキズなどについて本商品には天然の革を使用しております。その為「シワ・キズ・色むら・匂い・小さな汚れ」等がある場合があります。これらは革本来の特性によるもので不良ではございません。・カラーについて天然素材の為1点1点色味が異なる場合がございます。 ・縫製等について本商品はハンドメイドで作られた商品の為、縫製や留め具に微妙なズレがある場合がございます。上記を予めご了承の上ご検討頂きます様お願い申しげます。#おしゃれ #SALE#新品未使用 #セール #レディース #メンズ #皮 #レザー #本牛革#多収納お財布 #財布 #二つ折り