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WESTERN JACKET (TYPE-2) 23FW
商品番号 T72801043457
商品名

WESTERN JACKET (TYPE-2) 23FW
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23FW2023/10/7発売新品未使用MATERIAL:LYOCELL100%カラー···グリーンサイズM着丈70cm身幅66.5cm肩幅62cm袖丈57cm身頃、両脇、背ヨーク、袖、カフスに切り替えが入ったウエスタンジャケット。切り替え部分のレオパード柄はベロア生地を使用しています。
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