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超絶！！『新品』格安　ゴールドファイル　２つ折り財布　マーク　クロコダイル
商品番号 O99502085569
商品名

超絶！！『新品』格安　ゴールドファイル　２つ折り財布　マーク　クロコダイル
ブランド名 ゴールドファイル
特別価格 税込 9,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

言わずと知れた、高級革製品のブランド、ゴールドファイルのマネークリップでございますサイズ　約横11cm縦8.5厚さ1cm素材　ワニ革・牛革仕様　カード入×3、マネークリップ×1こちらは型押しではなく、本物のクロコダイルを使用した何とも贅沢なお財布となります。
http://narcologia.ru/goods/unusable742674.html
http://narcologia.ru/goods/ordering461779.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical703301.html
超絶！！『新品』格安 ゴールドファイル ２つ折り財布 マーク ...
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