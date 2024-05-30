超絶！！『新品』格安　ゴールドファイル　２つ折り財布　マーク　クロコダイル

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商品詳細
言わずと知れた、高級革製品のブランド、ゴールドファイルのマネークリップでございますサイズ 約横11cm縦8.5厚さ1cm素材 ワニ革・牛革仕様 カード入×3、マネークリップ×1こちらは型押しではなく、本物のクロコダイルを使用した何とも贅沢なお財布となります。
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