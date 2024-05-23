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tnf パープルレーベル ジェットキャップ スウェード nn8808N
商品番号 U16976795564
商品名

tnf パープルレーベル ジェットキャップ スウェード nn8808N
ブランド名 ザノースフェイスパープルレーベル
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古にて購入致しました。購入後は汗避けのシートを使って使用しておりましたので、汗染みなどは見られません。もともと中古だったことも考慮して傷や汚れありにしていますが、比較的綺麗です。目立った型崩れや日焼けもないのでまだまだお使い頂けると思います。お値下げは考えておりません。素材···コットンカラー···ブラック
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