tnf パープルレーベル ジェットキャップ スウェード nn8808N

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中古にて購入致しました。購入後は汗避けのシートを使って使用しておりましたので、汗染みなどは見られません。もともと中古だったことも考慮して傷や汚れありにしていますが、比較的綺麗です。目立った型崩れや日焼けもないのでまだまだお使い頂けると思います。お値下げは考えておりません。素材···コットンカラー···ブラック