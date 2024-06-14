NIKE acg/エアマグマ/27.5cm

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NIKE(ナイキ)のAIRMAGMA2012(エアマグマ2012)2012年製MADEINCHINA(中国製)です。10年程前に購入し、購入当初はよく履いていましたが、ここ数年は履いていませんでした。全体的に使用感があり、つま先に割れ、ソールもカケ、汚れがあります。分かりづらいですが、写真をご確認ください。箱は無いので、別な箱に入れての発送となります。ご検討よろしくお願いいたします！表記サイズ:EUR43、UK8.5、US9.5、27.5cmカラー:表記「LightCharcoal」見た目はグレー、クリーンでスタイリッシュな雰囲気の美配色。素材:スエード(本革)「NIKE(ナイキ)」の歴史において「ACG(オールコンディショニングギア)ライン」ができる以前のアウトドアシューズ開発の黎明期にリリースされた「MAGMA(マグマ)」は80年代のリリース以降、その無骨で雰囲気のあるルックスでビンテージスニーカーファンからの高い支持を集め、ナイキの誇る名作モデルとして現在もビンテージモデル、リイシューモデル共に高い人気を誇っております。こちらは2012年にリリースされたリイシュー\u0026アップデートモデルでマテリアルに上質な天然スエードを使用しアッパーデザインなどはクラシカルな雰囲気のオリジナルモデルを踏襲しつつも、ハトメの追加やステッチダウン製法のアウトソールなどよりブーツテイストを強めた仕様に仕上がっておりナイキの拘りの感じられる一品です。すでに生産終了のレアなモデル、ベーシックなローテクモデルですのでスタイルを問わずにコーディネートして頂ける重宝する一足だと思います！メインカラー···グレーシーン···トレイル/トレッキング#トレッキング#NIKE#ナイキ#acg#スニーカー