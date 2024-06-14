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ポールスミス　型押しレザーラウンドジップ長財布　ブラック　パープル　ストライプ
商品番号 X36779733949
商品名

ポールスミス　型押しレザーラウンドジップ長財布　ブラック　パープル　ストライプ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　ポールスミスアイテム　長財布カラー　ブラック　黒サイズ　縦9.5ｃｍ　横20ｃｍマチ2ｃｍポケット　コインケース　ジップ1　カード入れ12　札サイズ4状態目立つ傷汚れなし、使用に問題のあるダメージなし。コインケース内も大きな汚れはありませんが、中古という点ご了承くださいませ。商品説明ポールスミスのラウンドジップウォレット。綺麗な光沢のレザーでオンオフ問わず使用可能。アイコンのマルチストライプを内側にデザイン。フリーポケットなど収納もしやすい定番のお財布。出品者管理番号23042626005484453450ブランディア購入正規品
http://narcologia.ru/goods/traverse643826.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose745840.html
http://narcologia.ru/goods/procurement605633.html
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