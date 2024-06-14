ポールスミス　型押しレザーラウンドジップ長財布　ブラック　パープル　ストライプ

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商品詳細
ブランド ポールスミスアイテム 長財布カラー ブラック 黒サイズ 縦9.5ｃｍ 横20ｃｍマチ2ｃｍポケット コインケース ジップ1 カード入れ12 札サイズ4状態目立つ傷汚れなし、使用に問題のあるダメージなし。コインケース内も大きな汚れはありませんが、中古という点ご了承くださいませ。商品説明ポールスミスのラウンドジップウォレット。綺麗な光沢のレザーでオンオフ問わず使用可能。アイコンのマルチストライプを内側にデザイン。フリーポケットなど収納もしやすい定番のお財布。出品者管理番号23042626005484453450ブランディア購入正規品
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