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イタリアレザーを使用した、ミニウォレットです。ポケット×4【1つに内蓋付き】複数枚のカード、折り畳んだお札、小銭が入ります。○外装 ダグラス【モンタナ社製】ワックス仕上げの程良い艶感で、厚み２.0mm、張りのあるプルアップレザーです。○内装 カントリー【ラ•ペレラ•アッズーラ社製】植物タンニンで鞣された、セミアニリン仕上げヴィンテージ感のある、濃いブラウンです。床面も綺麗に裏処理加工が施されていて、厚み2.0mm、適度にハリの有る革です。○ボタン 真鍮○糸 ロウ引き 白即購入OK。大切に梱包し送付致します。革製品の特徴や、中古品をご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。ご不明点やご質問など、お気軽にコメントよろしくお願いします。#seven5leather#セブンファイブレザー#ミニウォレット#コンパクトウォレット#財布#ダグラス#カントリー#イタリアンレザー#本革#ハンドメイドサイズ 約110×70×25素材···本革