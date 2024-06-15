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seven5leather セブンファイブレザー　ミニウォレット
商品番号 P10923668210
商品名

seven5leather セブンファイブレザー　ミニウォレット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアレザーを使用した、ミニウォレットです。ポケット×4【1つに内蓋付き】複数枚のカード、折り畳んだお札、小銭が入ります。○外装　ダグラス【モンタナ社製】ワックス仕上げの程良い艶感で、厚み２.0mm、張りのあるプルアップレザーです。○内装　カントリー【ラ•ペレラ•アッズーラ社製】植物タンニンで鞣された、セミアニリン仕上げヴィンテージ感のある、濃いブラウンです。床面も綺麗に裏処理加工が施されていて、厚み2.0mm、適度にハリの有る革です。○ボタン　真鍮○糸　ロウ引き　白即購入OK。大切に梱包し送付致します。革製品の特徴や、中古品をご理解頂ける方にお譲りしたいと思います。自宅保管の為、神経質な方のご購入はお控えください。ご不明点やご質問など、お気軽にコメントよろしくお願いします。#seven5leather#セブンファイブレザー#ミニウォレット#コンパクトウォレット#財布#ダグラス#カントリー#イタリアンレザー#本革#ハンドメイドサイズ　約110×70×25素材···本革
http://narcologia.ru/goods/Addict716118.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle205325.html
http://narcologia.ru/goods/traverse822626.html
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