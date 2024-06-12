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良品　Hydrogen Limited レザースニーカー
商品番号 V30676438421
商品名

良品　Hydrogen Limited レザースニーカー
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,028 円
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商品詳細

ご覧頂き有難うございます♪↓↓↓↓↓↓↓商品一覧#OSAKASHOES↑↑↑↑↑↑↑■商品番号：A-2188■ブランド：ハイドロゲン■サイズ詳細：26,5センチ■商品説明：ハイドロゲン　Limitedライン高級踵の減り少しあります。全体的に状態良好です。雰囲気がいい感じです♪♪■取引時の注意点箱等撮影用です。古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。トレンドや、大学や高校中学モデル着用美品流行レディースメンズシャツTシャツジレパテント男性ビッグロゴセーターニットジャケットビッグシルエットオーバーサイズビンテージばくくん小さい大きい90sなど、厳選した商品を販売中。濃茶ダークブラウン黒ブラック白ホワイト紺ネイビー薄茶色ベージュなどのコア色から総柄桃ピンク赤レッドなど差し色も用意致しております。他にもセミナー冠婚葬祭結婚式デート夏用春用卒業就活就職入学面接通勤ビジネス仕事お葬式葬儀タキシードジャケパンベストなどのおしゃれかっこいいスーツアイテムイタリアフランスドイツ日本製も、ご用意しておりますよろしければご覧くださいませ。商品一覧#OSAKASHOES
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