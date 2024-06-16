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17FW-WMO-BL56
商品番号 L82683855179
商品名

17FW-WMO-BL56
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 13,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

17FW-WMO-BL56新品未使用！※試着はしております。カラー　　　PURPLEサイズSクオリティ　コットン100%定価　　　　￥43000＋TAX領収証有❗着丈約66.5cm身幅約105cm※多少の誤差はご容赦ください。ボアのライナーを貼った、カウボーイタイプのコーデュロイジャケット。イタリアの名門「DUCAVISCONTI（ドゥカ・ヴィスコンティ）」社の柔らかで光沢のある、細畝コーデュロイ素材を使用。モデルは身長172cm,体重63kgでSサイズを着用。
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