17FW-WMO-BL56

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17FW-WMO-BL56新品未使用！※試着はしております。カラー PURPLEサイズSクオリティ コットン100%定価 ￥43000＋TAX領収証有❗着丈約66.5cm身幅約105cm※多少の誤差はご容赦ください。ボアのライナーを貼った、カウボーイタイプのコーデュロイジャケット。イタリアの名門「DUCAVISCONTI（ドゥカ・ヴィスコンティ）」社の柔らかで光沢のある、細畝コーデュロイ素材を使用。モデルは身長172cm,体重63kgでSサイズを着用。