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Bizarre ビザール　アポリオンリング　フリーサイズ　SV925　クォーツ
商品番号 U70172554396
商品名

Bizarre ビザール　アポリオンリング　フリーサイズ　SV925　クォーツ
ブランド名 ビザール
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蠍をモチーフにしたインパクトのあるフォルムと、メタリックなミスティッククウォーツの輝きが印象的です。商品概要商品：メンズリング　レディースリング　ユニセックスリングブランド：Bizarreビザール素材：シルバー925　ミスティッククウォーツジルコニアカラー：シルバー　ガンメタ装飾：ラインストーン　ジルコニア付属品：無し【サイズ】・フリーサイズ※素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください状態：経年に伴う伴い、小傷、くすみ汚れ・がありますが特に目立つキズ、汚れはありません。石も綺麗な状態です。※コンディションは主観になりますので神経質な方の購入はご遠慮ください。写真を確認の上、USED品に理解のある方の購入でお願いいたします。他にも出してます。よかったら見てください。#assistのアクセサリー全ての商品はこちら#assistの商品◇その他◇確認不要。即購入可です。【値引き相談】にも柔軟に対応させて頂きます。ご不明点、ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。その他詳細はプロフィールを参照ください。材質···シルバーカラー···シルバー装飾···その他ストーン
http://narcologia.ru/goods/browse99091.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle558225.html
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