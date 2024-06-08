エンポリオアルマーニ　カードケース　クレジットカードホルダー　カード入れ

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商品詳細
カラー...ブラック企業向けブランド古物市場で購入した商品です。未使用と思われます。ロゴの金具部分に、少しホコリっぽくなっています（写真参照）真贋鑑定済みの商品を購入し更に古物商免許を持つ鑑定士がWチェックを行った正規品です。即購入大丈夫です！不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。フォローして頂けた場合のみ値下げ交渉承りますが御希望に添えない場合はご了承下さいませ。他にも色々な商品を出品する予定ですので良かったらご覧下さい。よろしくお願いします。5980
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