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EUROKENVY レザーコンパクトウォレット
商品番号 O86299715526
商品名

EUROKENVY レザーコンパクトウォレット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に公式サイトより購入しましたが、約1ヶ月ぐらいで他の財布に変えてしまったので、使用期間はかなり短いです。状態としては目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも中古品のうえでのキレイな状態と見てください。神経質な方はご遠慮願います。財布が包まれていた袋が紛失してしまった為、プチプチに包んで箱に入れています。
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http://narcologia.ru/goods/cowpox466639.html
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