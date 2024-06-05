EUROKENVY レザーコンパクトウォレット

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商品詳細
数年前に公式サイトより購入しましたが、約1ヶ月ぐらいで他の財布に変えてしまったので、使用期間はかなり短いです。状態としては目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも中古品のうえでのキレイな状態と見てください。神経質な方はご遠慮願います。財布が包まれていた袋が紛失してしまった為、プチプチに包んで箱に入れています。
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http://narcologia.ru/goods/cowpox466639.html
http://narcologia.ru/goods/rouge681110.html
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