【新品未使用】シルバー925 リング　指輪　3個セット　メキシカンジュエリー

メキシカンジュエリー、シルバー925の指輪3点セット（925刻印あり）高級感があり、ヴィンテージの風合い、上質な素材で作られていますデザインは華やかで、コーディネートにより一層の魅力を加えることができます日常使いからパーティーまで様々な場面で使え、独特なデザインと贅沢な輝きにより、周囲の注目を引きつけます状態:【新品未使用】サイズ::左のTチェーンリングは約15号真ん中と右手のリングの2種類はリングの後ろにカットが入ってるので約15号〜約22号位までのフリーサイズ某有名ブランドでも似たようなデザインで販売されていて大人気です。この商品、アンティーク調、ヴィンテージ加工、海外輸入品のため、細かなスレ傷や目立たない小傷がまれにありますがご理解頂ける方ご購入下さいインディアンジュエリー・ハワイアンジュエリー・指輪・リングネックレス バングル ゴールド プラチナ ジュエリー お探しの方R/3⑥



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