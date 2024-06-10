ティファニー　希少　バングル　ブレスレット　コンビ

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ブランド：ティファニー商品名：コンビ ブレスレット バングル 男女兼用 ユニセックス オールド ヴィンテージ ビンテージ材質：シルバー925ゴールド750サイズ：内径約18.5cmコンディション：シルバー特有の小傷はありますが比較的美品です。付属品：箱、袋、ケア用紙○出品にあたりシルバー磨き、超音波洗浄を施しております。○あくまで一度人の手に渡った商品です。○質問や追加写真の要望などは気兼ねなくお問い合わせください。○配送等のご要望もあれば事前にご連絡ください。宜しくお願いします。NO,（E）アむ140