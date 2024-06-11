カレンシルバー925 お魚　高純度　ハンドメイド　スタンプ手作り山岳民族ヂ6りq

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品番号 228ヂ096りqハンドメイドシルバーリングサイズ フリー(無調整 11号)巾 4mm〜6mm厚み 2mm素材 シルバー925(980)#獅子丸11号#獅子丸フリー#獅子丸カレンシルバー#獅子丸海タイやミャンマーの山間民族であるカレン族が1つ1つ手作りしている、高純度のシルバーのアクセサリーです。カレンシルバーは、ハンドメイドで作るため通常のシルバーアクセサリーに比べ銀の含有率が高めで、銀純度95%以上のシルバーアクセサリーを指します。材質的にやや柔らかいのが特徴です。純度は980になります。自然や動物などからのインスピレーションをヒントにしたモチーフ、多種多様な刻印が非常に繊細なアクセサリーです。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバー(シルバー925)になります。ご安心ください。シルバー925999950リング シンプル メンズ 男性 レディース 女性 ユニセックス ギフト プレゼント シグネット スクエア 銀 指輪 ご褒美 記念日 誕生日 スターリングシルバー silver925カレンシルバー
http://narcologia.ru/goods/procurement650733.html
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