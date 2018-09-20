恵那バイオリン3/4国産バイオリン　EnaViolin 3/4

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商品詳細
バイオリン本体、弓、ケースのセットです。2022年5月から2023年5月の1年間使用しました。丁寧に扱いましたが子どもが使用しましたので小さな傷や指運テープの跡があります。ご了承ください。ARTISANHOUSE神戸店で購入致しました。現状でのお渡しとさせて頂きます。申し訳ございませんが、お値下げの交渉はしておりません。
http://narcologia.ru/goods/browse584791.html
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