TIFFANY（ティファニー）I LOVE YOU ナローリング

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※コメントやお取引の際は必ず自己紹介文をご確認ください。※毎週末に数回タイムセールを行っております。気になる商品を見つけた方はフォローお願いします。※他にもシルバージュエリーを多数出品予定です。お探しの方もフォローお願いします。●商品10年ほど前にティファニー名古屋三越栄店にて購入。お届けする商品はリングのみとなります。●状態美品ですが多少の小傷やスレあるかもしれません。USEDにご理解ある方、神経質ではない方のご購入をお願いします。●素材SILVER925●サイズ（素人採寸）リング 内径約16mm11号？リング幅 約3mm※サイズ違いによる返品は不可とさせていただきます。画像や装着感などの文章を参考にご自身でご判断ください。●参考（私の装着感）左人差指 左手中指 不可左手薬指 ジャスト（少しきつめ）左手小指 ゆるめ（落としそう）●注意事項自宅マンションのクローゼット内にて大切に保管していましたが、店頭の商品とは違いますので自宅保管にご理解のある方よろしくお願いいたします。気になる点があれば購入前に質問いただくか、購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。材質···シルバー