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Versace リング
商品番号 S59977129628
商品名

Versace リング
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Versaceリング購入したものの似合わないことに気づいたので売ります！試着程度で着用きました！2、3回程度です！キズもなく状態はいいです！
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