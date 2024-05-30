マットオニキス　トムウッド　20号

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商品詳細
tomwood20号リングになります。メルカリで購入いたしましたが、数回使用して使用しなくなったため出品いたします。g60、シルバー925箱はつきませんが、下に敷いてある白い袋に入れて発送させていただきます。材質···シルバーカラー···ブラック装飾···オニキス
http://narcologia.ru/goods/ramshackle940666.html
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