◇感謝価格◇Ryu◇リュウ◇イタリアメイド◇メッシュロングウォレット ...

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ご覧頂きありがとうございます。プロフィール確認宜しくお願い致します。◆感謝価格で送料込み15000円か14500→13500→12000→11111→10000→9500→8500→8000→7500円に致します。◆希少品◆Ryu◆イタリアメイド◆メッシュロングウォレットの出品です。◆定価:39,600円（税込）◆探されていた方にオススメです。◆状態は、他の財布を使用しながらたまに使っておりました。個人的には美品になるとは思いますが本革素材特有の個体差や元から含めての多少のスレキズ、ヨレ等はご了承ご理解の程宜しくお願い致します。＊リュウ、ハンドメイド、イタリア製、長財布をお探しの方におすすめです。宜しくお願い致します。