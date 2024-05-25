TADY\u0026KING K18 全金 ローズ チビ メタル チャーム ペンダント

★美品★TADY\u0026KINGタディ\u0026キングK18全金ローズメタルチャームペンダントトップネックレスチェーンカスタムイーグルフェザー商品詳細ブランド：TADY\u0026KING商品名：K18ローズチビメタルチャームカラー：ゴールドサイズ：縦約0.8cm横約0.8cm（丸カン除く）素材：K18(丸カン：SILVER925）付属品：なし状態：モニター環境によっては出品物に色ムラや褪せ等のようなものが見える場合ございますが、実物には状態説明記載以外の色ムラ等はありません。気になる方はご質問よりお問い合わせください。若干のスレ・小傷はありますが、目立つダメージはなく中古品としては美品かと思います。状態はあくまでこちらの主観になります。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。商品の特性をご理解の上ご入札下さい。※素人寸法※素人保管/状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。※画像と実際の商品に若干の色の違いある場合ございますがご了承下さい。気になる方は質問よりお問い合わせ下さい。中には細かい傷やダメージ等の見落とし等もあるかもしれませんが中古品になりますのでご了承ください。



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