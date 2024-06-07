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CHROME HEARTS タイニーファットクロスダイヤネックレスセット
商品番号 G75911122414
商品名

CHROME HEARTS タイニーファットクロスダイヤネックレスセット
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 34,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツタイニーファットクロスダイヤ＆タイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ＆CHロールチェーンネックレス50cm正規品愛用してきましたネックレスセットになりますが大切にお使い頂ける方にお譲りさせて頂きます。付属品はインボイス写し、保存BOX、シルバーポリッシュ、ショップ袋タイニーファットクロスダイヤ材質/シルバー925/ジルコンダイヤカスタム縦　約3.4cm(バチカン含む)横　約1.7cmタイニーカットアウトクロスドッグタグダイヤ材質/シルバー925/ジルコンダイヤカスタム縦　約2.2cm(バチカン含む)横　約1.0cmCHロールチェーン材質/シルバー925長さ　約50cmタイニー、カットアウト共にダイヤがとても綺麗に輝きます。重ね付けにより存在感が増しクロムハーツの数ある中でも王道とも呼べるような特段人気のあるネックレスセットです。
http://narcologia.ru/goods/mythic337735.html
http://narcologia.ru/goods/conception369557.html
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