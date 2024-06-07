極美品】BEAMS HEART スーツ セットアップ 3ピース ネイビー L ...

【極美品】BEAMSHEARTスーツセットアップ3ピースネイビーL光沢艶高級感ビジネス2B【ブランド】BEAMSHEARTビームスハート【カラー】ネイビー紺色【サイズL表記サイズ48】ジャケット肩幅46cm身幅53.5cm着丈72cm袖丈63cmベスト肩幅33cm身幅51.5cm着丈72cmパンツウエスト44cm（平置きサイズ）股下45cm総丈103.5cm※素人採寸ですので若干の誤差がある場合がございます。【状態】目立った傷や汚れ等なく、綺麗な状態です。※詳しくは写真をご参考下さい。【購入先】ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、全国質やブランド品協会認定の古物市場など※万が一偽物の場合は全額返金致します。最後までご覧頂きありがとうございます♪価格交渉、ご質問等ありましたらお気軽にご相談下さい。管理番号#202309190063T



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