バオバオイッセイミヤケ　財布　ウォレット　マトリョーシカ　コインケース

ブランド】BAOBAOISSEYMIYAKE（バオバオイッセイミヤケ）【アイテム】マトリョーシカ コインケース バッグ【コンディション】未使用に近い【カラー】カーキ【サイズ】-【その他詳細】開閉：ジップその他・注意事項：頂いたものですが使用しないため販売します。未使用含め1度人の手に渡ったユーズド品となります。神経質な方、中古品にご理解のない方は購入をご遠慮下さい。購入前に必ず写真・商品情報の状態をよく見てご判断下さい。



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