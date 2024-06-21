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60s Baracuta バラクータ g9 小ロゴ　スウィングトップ
商品番号 Y85260838065
商品名

60s Baracuta バラクータ g9 小ロゴ　スウィングトップ
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 14,103 円
在庫状況 あり

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商品詳細

-Item-60soldBaracutaバラクータg9小ロゴ　スウィングトップ　aeroジップ　ハリントンジャケット-Detail-スペシャルアイテムと言える60年代ヴィンテージバラクータ。小ロゴ、フレイザータータンセパレートの裏地にバラクータロゴのウォッシュタグ、70年代以降の物と違いリブの幅も細いです。色はブラックで、経年変化でいい具合にフェードしています。こちらは希少個体なので年々価値が上がると思います。年々ヴィンテージバラクータの量が枯渇してきています。値段が高騰する前にいかがでしょうか。ヴィンテージの為、古着に理解ある方のみご購入お願い致します。-Size-表記サイズ:不明(体感36-38の中間)着丈　約59.5cm身幅　約56cm裄丈　約83cm-Notes-ヴィンテージウエアを取り扱っております。実際に着てカッコ良いものだけを出品しております。着用画像や、身長、体重など教えて下さい等の質問にはお応え出来かねます。ご了承下さい。-まとめ買い割引ありです-※2点以上の購入希望の方は更に割引致しますので購入前にお気軽にコメントにてお知らせ下さい。#baracuta#バラクータ#vintage#barbour#burberrys#バーバリー#ハリントンジャケット#スイングトップ#スウィングトップ#ドリズラージャケット#イングランド製#ユーロワーク#comoli#fredperry#ビンテージ#90s#80s#ヴィンテージ#古着#古着女子#古着男子auraleeオーラリーYaecaWoolrichEddiebauerPoloRalphLaurenラルフローレンBurberry’sBarbourバーバリーPennysComoliIzodRRLLLbeanVINTAGEゆるダボ菅田将暉
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