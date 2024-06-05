「限定値引」希少 KIDILL アウター　有刺鉄線MA-1 キディル

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KIDILLのアウターです。完売で貴重だったお品です。着用は1シーズン、５回未満ですが、生地の織りの性質上、少し表面に毛玉っぽく見えます。クリーニングに出して大切に保管しております。希少なお品ですので、お値引きは対応いたしかねます。NEWSの増田さんが着用していて、購入しました。キディルエムエーワン増田貴久HIROコート